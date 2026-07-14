Юношеская регата «Кубок Семь футов» собрала около 150 яхтсменов из Владивостока, Находки, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино и Холмска. Наш краевой центр представляли 9 воспитанников СШОР «Дельфин», трое из них вернулись домой с медалями, сообщает пресс-служба СШОР «Дельфин».
«Прошедшая регата являлась рейтинговой, одним из этапов отбора в команду Хабаровского края для участия во Всероссийских соревнованиях и первенстве страны», — говорится в сообщении.
В классе яхт «Лазер 4,7» победительницей стала воспитанница «Дельфина» Варвара Адамчук. В классе яхт «Кадет» серебряную медаль завоевал также хабаровский экипаж Александр Марьев — Иван Николаев.
Яхтсмены Хабаровского края стали победителями и призерами «Кубка Семь футов». Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
Яхтсмены Хабаровского края стали победителями и призерами «Кубка Семь футов». Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
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Отличились и спортсмены из Ванино. В классе «Оптимист» вторым стал Богдан Говядинов, третьим — Тихон Чередняков. Еще две медали на счету комсомольчанин.
В классе «Лазер Радиал» серебро у НикифораБочарова, бронза — у РодионаВойтика в классе «Лазер Стандарт».
«Соревнования проходили в очень сложных погодных условиях. Из-за туманов приходилось подолгу сидеть в ожидании, рассеется — не рассеется. Ветер постоянно менял направление. То полный штиль, то порывы достигали 19 метров в секунду. Организаторам пришлось прекращать гонки и возвращаться на базу. В итоге из трех соревновательных дней спортсмены провели только две гонки. Малейшая ошибка вела к поражению, так как на исправление уже не было времени. Алисия Кривицкая шла на втором месте, но получила дисквалификацию во второй гонке и осталась за чертой призеров. Так же наш экипаж Марьев — Николаев были лидерами, но допустили одну ошибку и по итогу — серебро. Но, я доволен результатом. Хотя тренеру всегда хочется большего. Все ребята старались, хотели победить. Не всем удалось это сделать. Из двух гонок не складываются результаты. Те, кто должен был победить — победил. А для многих воспитанников “Дельфина” — это первый старт на таких крупных соревнованиях. Команда обновилась. Ребята только набираются опыта. Победы у них впереди», — рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман.
Впереди у наших яхтсменов краевые соревнования в Комсомольске-на-Амуре, а с 3 по 8 августа также во Владивостоке состоится Дальневосточная регата, которая станет заключительным этапом отбора на Всероссийские соревнования и первенство страны.