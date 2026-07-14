Яхтсмены Хабаровского края стали победителями и призерами «Кубка Семь футов»

«Соревнования проходили в очень сложных погодных условиях. Из-за туманов приходилось подолгу сидеть в ожидании, рассеется — не рассеется. Ветер постоянно менял направление. То полный штиль, то порывы достигали 19 метров в секунду. Организаторам пришлось прекращать гонки и возвращаться на базу. В итоге из трех соревновательных дней спортсмены провели только две гонки. Малейшая ошибка вела к поражению, так как на исправление уже не было времени. Алисия Кривицкая шла на втором месте, но получила дисквалификацию во второй гонке и осталась за чертой призеров. Так же наш экипаж Марьев — Николаев были лидерами, но допустили одну ошибку и по итогу — серебро. Но, я доволен результатом. Хотя тренеру всегда хочется большего. Все ребята старались, хотели победить. Не всем удалось это сделать. Из двух гонок не складываются результаты. Те, кто должен был победить — победил. А для многих воспитанников “Дельфина” — это первый старт на таких крупных соревнованиях. Команда обновилась. Ребята только набираются опыта. Победы у них впереди», — рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман.