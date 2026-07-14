В России в 2026 году больше не будет длинных выходных

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Последние трехдневные выходные в 2026 году прошли в России с 12 по 14 июня, когда в стране отмечали День России, больше длинных выходных в этом году не ожидается, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.