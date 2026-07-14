В России в 2026 году больше не будет длинных выходных

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Последние трехдневные выходные в 2026 году прошли в России с 12 по 14 июня, когда в стране отмечали День России, больше длинных выходных в этом году не ожидается, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
«Последний в этом году трехдневный отдых пришелся на 12−14 июня. Тогда работники отдыхали три дня подряд благодаря Дню России, который совпал с пятницей. До конца 2026 года подобных периодов больше не будет», — сказал Петкилев.
Он пояснил, что День народного единства 4 ноября в этом году приходится на среду, в связи с чем россиян ждет один выходной в середине рабочей недели без трехдневного отдыха.