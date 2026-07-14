Россиянам перечисли продукты с самым большим падением цены за месяц

Огурцы стали лидером среди продуктов по снижению стоимости в России за последний месяц. Средние цены снизились на 14,2%. Об этом сообщили в «Руспродсоюзе».
«Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него в первую неделю июля снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня», — цитирует союз РИА Новости.
В список товаров, которые подешевели за месяц, вошли помидоры — их стоимость снизилась на 7,1%. Также упали цены на яйца, которые стали дешевле на 6,6%.
Ранее KP.RU сообщал, что в России за год заметно снизились в цене почти все сезонные овощи. Сильнее всего подешевели картофель, капуста и лук. По данным Росстата, в январе — мае 2026 года средняя цена картофеля составила 52,6 рубля за килограмм. Это почти на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года.