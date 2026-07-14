Россиянам перечисли продукты с самым большим падением цены за месяц

Ранее KP.RU сообщал, что в России за год заметно снизились в цене почти все сезонные овощи. Сильнее всего подешевели картофель, капуста и лук. По данным Росстата, в январе — мае 2026 года средняя цена картофеля составила 52,6 рубля за килограмм. Это почти на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года.