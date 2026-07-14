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Минобороны ОАЭ: Иран нанёс ракетные удары по танкерам в Ормузском проливе

Иран нанёс ракетные удары по танкерам в Ормузском проливе, Объединённые Арабские Эмираты «оставляют за собой право ответа на атаку», сообщает Минобороны ОАЭ.

Источник: Аргументы и факты

Иран нанёс ракетные удары по танкерам в Ормузском проливе, сообщает Минобороны ОАЭ.

В ведомстве утверждают, что речь идёт о танкерах Объединённых Арабских Эмиратов.

«Два национальных танкера “Момбаса” и “Аль-Бахия” подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана», — говорится в сообщении.

В Минобороны Объединённых Арабских Эмиратов утверждают, что есть погибший и пострадавшие.

В МО заявили, что ОАЭ «оставляют за собой право ответа на атаку и готовы отразить любые вызовы».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.

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