Минобороны ОАЭ: Иран нанёс ракетные удары по танкерам в Ормузском проливе

Иран нанёс ракетные удары по танкерам в Ормузском проливе, сообщает Минобороны ОАЭ.
В ведомстве утверждают, что речь идёт о танкерах Объединённых Арабских Эмиратов.
«Два национальных танкера “Момбаса” и “Аль-Бахия” подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана», — говорится в сообщении.
В Минобороны Объединённых Арабских Эмиратов утверждают, что есть погибший и пострадавшие.
В МО заявили, что ОАЭ «оставляют за собой право ответа на атаку и готовы отразить любые вызовы».
По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.