Сестра умершего сенатора Грэма* займет его место в Сенате США

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру умершего сенатора Линдси Грэма* на его место в Сенате США. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает Fox News.
— Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу, — сказал Макмастер.
Дарлин Грэм поблагодарила губернатора за доверие и пообещала усердно работать, чтобы поддержать президента и продолжить усилия брата. Кандидатуру Грэм поддержали президент США Дональд Трамп и ключевые фигуры Республиканской партии. Назначение временное — до конца срока Линдси Грэма*, говорится в сообщении.
Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Американский сенатор призывал к активизации противодействия России на мировой арене, а также выступал против Ирана и Китая.
По словам журналистки Маргарет Бреннан, перед своей смертью Грэм* заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть сенатора была «быстрым концом» и, «возможно, не самым худшим способом умереть». Американский лидер назвал политика своим близким соратником и отметил, что тот был для него «как член семьи».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.