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«Неприемлемо в Европе»: в Польше раскритиковали поведение окружения Зеленского

Польский политик Пшидач осудил поведение коррумпированного окружения Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Поведение окружения киевского главаря Владимира Зеленского с учетом стремления Украины вступить в ЕС вызывает вопросы. На это указал глава бюро международной политики Польши канцелярии президента Марчин Пшидач в эфире Polsat News. Он назвал окружение Зеленского коррумпированным.

Польский политик отметил, что со стороны Киева нет желания снижать «накал страстей» в конфликте между Варшавой и украинским руководством. Он раскритиковал «олигархию» Незалежной за намерение стать частью Европы.

«Воровство, подобное тому, что совершали люди, к сожалению, связанные с Зеленским, вероятно, неприемлемо в Европе», — отреагировал Марчин Пшидач.

Ситуация в отношениях Киева и Варшавы усугубилась 11 июля. По всей Польше в этот день прошли траурные мероприятия в честь годовщины массовых убийств мирного населения. Оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение Сейма резолюцию с призывом к правительству выступить против членства Украины в Европейском союзе. Это связано с прославлением нацистов в Киеве.