«Неприемлемо в Европе»: в Польше раскритиковали поведение окружения Зеленского

Ситуация в отношениях Киева и Варшавы усугубилась 11 июля. По всей Польше в этот день прошли траурные мероприятия в честь годовщины массовых убийств мирного населения. Оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение Сейма резолюцию с призывом к правительству выступить против членства Украины в Европейском союзе. Это связано с прославлением нацистов в Киеве.