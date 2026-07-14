АТОР: россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран

«Отказ шенгенских у российских граждан меньше, чем в среднем по всем шенгенским визам, которые выдаются гражданам всех стран. Отказ, например, условно граждан некоторых стран Африки, это более 50% от выданных виз в случае с Россией, это около 7%», — сказала она.