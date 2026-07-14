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АТОР: россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран

Граждане РФ получают отказ примерно в 7% случаев, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Россияне в среднем реже представителей других стран получат отказы в получении шенгенской визы. Об этом сообщила в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Отказ шенгенских у российских граждан меньше, чем в среднем по всем шенгенским визам, которые выдаются гражданам всех стран. Отказ, например, условно граждан некоторых стран Африки, это более 50% от выданных виз в случае с Россией, это около 7%», — сказала она.

По словам Ломидзе, по итогам 2025 года было выдано больше 600 тыс. виз. «Это гуманитарные цели, личные, медицинские, обучения и туристические. По нашим оценкам, туристические, это в лучшем случае 50%», — подчеркнула эксперт.

Ломидзе сказала, что туристические визы на все страны Евросоюза составили 300 тыс. «Для сравнения: в 2019 году одна Италия выдавала более 1 млн шенгенских виз, Испания тоже более миллиона, Греция тоже более миллиона», — добавила она.

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