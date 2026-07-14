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Остатки супертайфуна «Бави» принесут аномальные дожди на Дальний Восток

Синоптик Шувалов: на Дальний Восток обрушатся аномальные дожди.

Источник: Комсомольская правда

На Дальний Восток в ближайшие дни обрушатся сильные дожди, вызванные остатками супертайфуна «Бави». Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке — это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна “Бави”, — сказал он для РИА Новости.

Шувалов уточнил, что в отдельных районах Приморья за сутки может выпасть до 120−140 миллиметров осадков. Зона интенсивных дождей также распространится от Хабаровска до Охотска. Синоптик предупредил о возможных подтоплениях.

Ранее KP.RU сообщал, что Китай, Япония и Филиппины уже пострадали от разрушительной мощи тайфуна «Бави». Эксперт Людмила Паршина отметила, что во Владивостоке выпадет примерно 90% месячной нормы осадков. Возможно повышение уровня воды до двух с лишним метров.