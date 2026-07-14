Жара спадёт, а дожди останутся в Хабаровском крае 14 июля

Во вторник, 14 июля, погода в Хабаровском крае останется неустойчивой: южные, центральные и прибрежные территории пройдут через дожди, местами прогремят грозы. Теплее всего будет в Бикине, где воздух прогреется до +26 градусов, а прохладнее всего — в Охотске с дневными +14.