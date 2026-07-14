Жара спадёт, а дожди останутся в Хабаровском крае 14 июля

Во вторник, 14 июля, погода в Хабаровском крае останется неустойчивой: южные, центральные и прибрежные территории пройдут через дожди, местами прогремят грозы. Теплее всего будет в Бикине, где воздух прогреется до +26 градусов, а прохладнее всего — в Охотске с дневными +14.
В Хабаровске ночью будет около +20…+22 градусов. Дожди возможны ранним утром, около полудня и во второй половине дня, между ними город останется под облаками. К вечеру воздух прогреется до +24…+25 градусов, затем начнет постепенно остывать.
В Комсомольске-на-Амуре ночь пройдет при +21…+23 градусах. Днем ожидается около +22…+24, после полудня начнутся дожди, которые с перерывами продолжатся до вечера. На фоне осадков температура понизится до +19…+20 градусов.
В Бикине дождь пройдет ночью и вернется после полудня. Утром будет около +20…+21 градуса, а ближе к вечеру воздух прогреется до +25…+26. После краткого прояснения снова возможны осадки.
В Вяземском ночь ожидается прохладнее, около +17 градусов. Днем сохранится облачная погода, температура поднимется примерно до +24 градусов, ветер будет слабым.
В Советской Гавани день пройдет с дождями и грозами. Ночью и утром ожидается около +16 градусов, днем — не выше +17…+18. К вечеру осадки ослабеют, но плотная облачность сохранится.
В Николаевске-на-Амуре существенного потепления не будет. После ночных +16…+17 градусов днем воздух прогреется до +22…+23, небо останется затянутым облаками. Ближе к ночи возможен дождь.
В Охотске сохранится прохладная и сырая погода. Ночью будет около +12 градусов, днем — всего +13…+14. Утром пройдут дожди, затем поселок останется под облаками до конца суток.