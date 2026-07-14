В Комсомольске-на-Амуре прокуратура наказала коммунальщиков за пожар на полигоне ТКО

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов в Комсомольске-на-Амуре. После проверки возгорание ликвидировали, а виновных привлекли к ответственности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что эксплуатирующая организация МУП «Спецавтохозяйство» своевременно не приняла меры по предупреждению возгорания отходов и не направила уведомление о пожаре в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора. После внесения представления прокурора возгорание на полигоне ликвидировали.
В отношении должностного лица предприятия природоохранным прокурором возбуждены два дела об административных правонарушениях: по статье 8.2 КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, и по статье 8.5 КоАП РФ — сокрытие или искажение экологической информации.
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