В Комсомольске-на-Амуре прокуратура наказала коммунальщиков за пожар на полигоне ТКО

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что эксплуатирующая организация МУП «Спецавтохозяйство» своевременно не приняла меры по предупреждению возгорания отходов и не направила уведомление о пожаре в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора. После внесения представления прокурора возгорание на полигоне ликвидировали.