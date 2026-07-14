Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура наказала коммунальщиков за пожар на полигоне ТКО

В Комсомольске-на-Амуре коммунальщиков наказали за горящий полигон и сокрытие информации.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов в Комсомольске-на-Амуре. После проверки возгорание ликвидировали, а виновных привлекли к ответственности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что эксплуатирующая организация МУП «Спецавтохозяйство» своевременно не приняла меры по предупреждению возгорания отходов и не направила уведомление о пожаре в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора. После внесения представления прокурора возгорание на полигоне ликвидировали.

В отношении должностного лица предприятия природоохранным прокурором возбуждены два дела об административных правонарушениях: по статье 8.2 КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, и по статье 8.5 КоАП РФ — сокрытие или искажение экологической информации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru