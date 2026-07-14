Отпуск закончился, а деньги — нет: 5 правил, которые спасут ваш бюджет

По словам специалиста, многие путешественники ограничиваются подсчётом общей суммы на поездку, но не распределяют расходы по отдельным категориям. Из-за этого уже в первые дни отдыха можно потратить слишком много на развлечения, рестораны или покупки, а затем начать экономить на действительно важных вещах. Эксперт советует заранее разделить бюджет на проживание, питание, транспорт, экскурсии, сувениры и резерв на непредвиденные расходы.