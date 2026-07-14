Эксперт Литвинов рассказал о пользе лени для иммунитета

Эксперт уточнил, что в ответ на любой стресс у человека вырабатывается гормон кортизол. В условиях опасности он временно подавляет все не жизненно важные функции, чтобы перенаправить энергию на мышцы и мозг. В частности, он блокирует активацию генов, которые необходимы для созревания иммунных клеток в лимфоузлах. Когда напряжение переходит в хроническое, его уровень в крови остается стабильно высоким, из-за чего люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, а восстановление после болезней затягивается.