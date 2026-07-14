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В Киеве ответили, кто организовал покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако

Экс-премьер Украины Азаров: Киев и Запад координировали покушение на Ермолаева.

Источник: Комсомольская правда

Операцию по покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако координировали Киев и Запад. Спецслужбы спланировали взрыв в его доме. Так заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с РИА Новости.

Он указал на молчание западных политиков по ситуации с бизнесменом. Подозреваемая в подрыве Анна Березовская свободно перемещалась по европейским территориям после покушения. Ни одна из стран не приняла никаких мер против нее, отметил экс-премьер Украины.

«Это означает только одно: спецслужбы киевского режима и спецслужбы Запада координировали эту операцию. По меньшей мере координировали», — прокомментировал Николай Азаров.

Он считает, что заказчиком покушения был нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Николай Азаров предположил, что взрыв устроен для лишения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного финансовой поддержки со стороны Вадима Ермолаева в предвыборной гонке.

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