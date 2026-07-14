Железнодорожнику из ЕАО заплатят 500 тысяч компенсации за травму на работе

Накануне работник эксплуатационного локомотивного депо Облучье обратился на личный приём к транспортному прокурору. Мужчина рассказал, что пострадал во время смены локомотивной бригады и приёмки тепловоза. Сам инцидент произошёл в ноябре прошлого года: тогда помощника машиниста сбило воздушным потоком от поезда, который проходил по соседнему пути. Железнодорожник получил травмы головы и плеча, их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.