Железнодорожнику из ЕАО заплатят 500 тысяч компенсации за травму на работе

В Еврейской автономной области помощнику машиниста электровоза выплатят 500 тысяч рублей компенсации за тяжёлую производственную травму. Такого решения добился Биробиджанский транспортный прокурор, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Красноярова.
Накануне работник эксплуатационного локомотивного депо Облучье обратился на личный приём к транспортному прокурору. Мужчина рассказал, что пострадал во время смены локомотивной бригады и приёмки тепловоза. Сам инцидент произошёл в ноябре прошлого года: тогда помощника машиниста сбило воздушным потоком от поезда, который проходил по соседнему пути. Железнодорожник получил травмы головы и плеча, их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Проверка показала, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. После этого Биробиджанский транспортный прокурор обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда за перенесённые страдания.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу железнодорожника взыскали 500 тысяч рублей.