Жительница Красноярска отметила вековой юбилей

После войны она работала в Приморье, где встретила будущего мужа. Вместе они переехали в Красноярск. Анна Петровна работала бухгалтером, была парторгом, входила в состав Совета ветеранов. И сейчас, в свои 100 лет, она остается активной и общительной, заботится о собственном саде.