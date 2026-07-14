Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярска отметила вековой юбилей

Почетной жительнице Красноярска исполнилось 100 лет.

Источник: Комсомольская правда

13 июля Анне Петровне Липатниковой из Железнодорожного района Красноярска исполнилось 100 лет. Об этом рассказали в мэрии.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет. Анна Петровна вспоминает, что работать приходилось с 5 утра до 8 вечера. Сначала на полях, а ночью — на своем огороде.

После войны она работала в Приморье, где встретила будущего мужа. Вместе они переехали в Красноярск. Анна Петровна работала бухгалтером, была парторгом, входила в состав Совета ветеранов. И сейчас, в свои 100 лет, она остается активной и общительной, заботится о собственном саде.

Юбилярша раскрыла свой секрет долголетия: это непрерывный труд и чистая душа.