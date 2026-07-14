Иран нанес удар по двум танкерам ОАЭ, есть погибший и раненые

В результате удара иранской стороны по двум танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило минобороны ОАЭ.
— Иранские крылатые ракеты поразили танкеры «Момбаса» и «Аль-Бахия» в южной части Ормузского пролива, в пределах территориальных вод Омана. В результате атаки погиб один член экипажа «Момбасы», гражданин Индии, — говорится в публикации ведомства в соцсети X.
Пострадали восемь человек: шесть граждан Индии и двое граждан Украины. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии с серьезными ранениями. О других подробностях инцидента не сообщается.
Ранее президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими войсками «оборонительных ударов» по объектам в Иране. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила газета New York Times со ссылкой на письмо главы государства.
Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США «Принц Хасан» в Иордании с применением ракет и беспилотников, а также по объектам на базе США в Бахрейне.