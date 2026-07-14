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«СКА-Хабаровск» проиграл первый матч в новом сезоне

Накануне армейцы встретились в Челябинске с одноименным местным клубом. Первый тайм получился равным и богатым на голевые моменты с обеих сторон. Хозяева первыми открыли счет на 24-й минуте — Алексей Бердников замкнул навес Ильи Сафронова с левого фланга. Но под самый занавес первого тайма у «СКА-Хабаровска» получилась хорошая контратака, которую дальним ударом завершил Михаил Горелишвили.

Накануне армейцы встретились в Челябинске с одноименным местным клубом. Первый тайм получился равным и богатым на голевые моменты с обеих сторон. Хозяева первыми открыли счет на 24-й минуте — Алексей Бердников замкнул навес Ильи Сафронова с левого фланга. Но под самый занавес первого тайма у «СКА-Хабаровска» получилась хорошая контратака, которую дальним ударом завершил Михаил Горелишвили. Во второй половине матча более высокий уровень индивидуального мастерства лидеров «Челябинска» сделал свое дело. Бывший игрок армейцев, а ныне плеймейкер уральцев Рамазан Гаджимурадов оформил дубль на 56-й и 65-й минутах встречи и принес победу «Челябинску» со счетом 3:1 в стартовом матче нового сезона. Хабаровчане тоже имели неплохие шансы во втором тайме, но воспользоваться ими не смогли.