«СКА-Хабаровск» проиграл первый матч в новом сезоне

Накануне армейцы встретились в Челябинске с одноименным местным клубом. Первый тайм получился равным и богатым на голевые моменты с обеих сторон. Хозяева первыми открыли счет на 24-й минуте — Алексей Бердников замкнул навес Ильи Сафронова с левого фланга. Но под самый занавес первого тайма у «СКА-Хабаровска» получилась хорошая контратака, которую дальним ударом завершил Михаил Горелишвили. Во второй половине матча более высокий уровень индивидуального мастерства лидеров «Челябинска» сделал свое дело. Бывший игрок армейцев, а ныне плеймейкер уральцев Рамазан Гаджимурадов оформил дубль на 56-й и 65-й минутах встречи и принес победу «Челябинску» со счетом 3:1 в стартовом матче нового сезона. Хабаровчане тоже имели неплохие шансы во втором тайме, но воспользоваться ими не смогли.