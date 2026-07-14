Медбрат насиловал своих пациенток во время ночных смен

Медбрат насиловал своих пациенток по ночам в период с 2024 по 2025 год, сообщает Schwäbische.de.
Инцидент случился в Альбштадте в ФРГ. По данным правоохранителей, 35-летний мужчина, который прибыл в Германию из Румынии, работал в одной из больниц.
«Он надругался над несколькими пациентками, среди них были не только больные, но и лица, которые находились в уязвимом положении», — говорится в сообщении.
Возбуждено девять дел, семь из которых расследуются. Суд приговорил мужчину к семи годам и шести месяцам лишения свободы. При этом после рассмотрения оставшихся дел ему могут предъявить новые обвинения.
В материале сказано, что совершив первое преступление, мужчина рассказал об этом священнику на исповеди в церкви, который не выдал его.
Напомним, по данным Stern, педиатра из ФРГ обвинили в 130 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Детский врач в течение 12 лет совершал преступления сексуального характера в клиниках, в которых работал.