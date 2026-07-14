Путин оценил новое телешоу Галустяна: «Пропаганда — чрезвычайно важная вещь»

Один из стендов был посвящен подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. На нем были представлены учебные тренажеры, игровые программы и результаты образовательного проекта, реализуемого на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России при поддержке профильных министерств.