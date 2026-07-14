Путин оценил новое телешоу Галустяна: «Пропаганда — чрезвычайно важная вещь»

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею нового телевизионного проекта «Битва дронов», о котором ему рассказал актер и телеведущий Михаил Галустян.
О новом проекте Галустян рассказал во время посещения Путиным форума «Все для Победы!». Там президент ознакомился с выставкой, посвященной ключевым направлениям работы Народного фронта.
Один из стендов был посвящен подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. На нем были представлены учебные тренажеры, игровые программы и результаты образовательного проекта, реализуемого на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России при поддержке профильных министерств.
Презентуя проект, Галустян сообщил, что «Битва дронов» призвана сделать тему беспилотных технологий более понятной, интересной и популярной для широкой аудитории.
«Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами родины. Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде», — сказал телеведущий.
Выслушав презентацию, Путин отметил: «Успехов, пропаганда — чрезвычайно важная вещь».
Ранее глава государства вручил кубки Народного фронта охранникам из колледжа в Старобельске ЛНР, которые принимали участие в спасении студентов во время атаки киевского режима на общежитие.
Путин заявил, что Россия совершенствует свои вооруженные силы. По его словам, страна достигает новых результатов в области ОПК, а бойцы ВС РФ идут вперед. Также президент выразил уверенность, что Россию, безусловно, ждет победа.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования на Украине. Он добавил, что специальная военная операция продолжается и поставленные Россией цели будут достигнуты.
Открытость России к переговорам подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уточнила, что американские представители, курирующие украинское направление, в настоящее время сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке.