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Россиянам рассказали о ситуации с выдачей шенгенских виз

АТОР: россиянам реже отказывают в шенгенских визах, чем гражданам других стран.

Источник: Комсомольская правда

Россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Отказ шенгенских у российских граждан меньше, чем в среднем по всем шенгенским визам, которые выдаются гражданам всех стран», — сказала эксперт для ТАСС.

Ломидзе отметила, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у граждан некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В 2025 году россиянам было выдано более 600 тысяч шенгенских виз.

Ранее KP.RU сообщал, что россиянам при поездках за границу следует заранее оценивать возможные риски, особенно при посещении недружественных стран. В посольстве России во Франции добавили, что необходимо учитывать правовые и политические вопросы.

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