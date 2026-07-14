Сотрудник хабаровской колонии выиграл внедорожник на Сабантуе и отправил его в зону СВО

В Комсомольске-на-Амуре прошел юбилейный двадцатый татарский праздник «Сабантуй» в Силинском парке. Мероприятие давно вышло за рамки одной национальности — это фестиваль дружбы, объединяющий традиции десятков народов России. Гостей ждали борьба «куреш», армрестлинг, мастер-классы, дегустации и даже церемония бракосочетания на главной сцене. Главным героем спортивной части стал сотрудник исправительной колонии № 12 УФСИН России по Хабаровскому краю Яков Королёв. Он уверенно победил соперников из Киргизии, Казахстана и России в национальной борьбе, завоевал титул абсолютного батыра и получил ключи от главного приза — нового рамного внедорожника. Однако Яков не оставил машину себе. В торжественной обстановке он передал ключи военнослужащим 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Автомобиль отправится в зону СВО в составе гуманитарного груза. Источник: УФСИН России по Хабаровскому краю.