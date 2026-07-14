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Перечень объектов из «Атласа 27» сокращается в Советско-Гаванском районе

Дорогу к посёлку Гатка ремонтируют по нацпроекту.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Советско-Гаванском районе начался ремонт подъездной дороги к посёлку Гатка. Объект включён в «Атлас 27», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участок трассы протяженностью около шести км приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели направлено более 190 млн рублей.

Основная дорога связывает населённый пункт с окружным центром и другими территориями края. Поэтому по поручению губернатора края Дмитрия Демешина объект включён в «Атлас 27».

Здесь устранят пучинистые участки, обновят основание, уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят водопропускные трубы, дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесут современную разметку.

Сейчас подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя асфальта. Этот этап формирует прочное основание для будущего покрытия. Готовность объекта сегодня составляет около 30%.