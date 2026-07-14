Коррупционер Миндич судится с Израилем: что стало предметом спора

В израильском городе Цфат рассматривают ходатайство, поданное соратником нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, коррупционером Тимуром Миндичем. Он судится с Израилем из-за штрафа. Украинский бизнесмен подал ходатайство об обжаловании дорожного штрафа вскоре после его оплаты, пишет РИА Новости со ссылкой на судебную базу.
Вместе с Тимуром Миндичем заявителем по делу выступает Анна Шкрилев. Ответчиками названы Израиль и полиция в лице Национального центра обращений водителей.
События вокруг украинского бизнесмена развернулись в ноябре 2025 года. Тимур Миндич на фоне начавшихся обысков сбежал из страны. Он покинул Украину по израильскому паспорту.
Бывший премьер Польши Лешек Миллер обвинил власти Варшавы в соучастии бегству Тимура Миндича. Он считает, что республика была об этом проинформирована.