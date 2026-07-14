В Хабаровском крае за сутки потушили 15 техногенных пожаров

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на 15 техногенных пожаров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, особый противопожарный режим продолжает действовать на территории восьми муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского и Николаевского районов. На территории края сохраняется 1−3 класс пожарной опасности, однако местами в Охотском округе — четвёртый, высокий класс. На водных объектах за минувшие сутки происшествий не зарегистрировано.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались дважды, для аварийно-спасательных работ — один раз. На туристических маршрутах зарегистрировано девять групп — 102 человека, из них 52 ребёнка. Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 6−11 метров в секунду. Температура воздуха днём — плюс 29−31 градус.
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