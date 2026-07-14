Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов* и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сознательно занимаются эскалацией конфликта с Варшавой, заявил руководитель бюро международной политики Польши канцелярии президента Марчин Пшидач.
«Я поддерживал связь с министром Сибигой, я также поддерживал связь с министром Будановым, и, действительно, с украинской стороны нет видимого желания снижать накал страстей», — сказал он.
Комментарий прозвучал в беседе с телеканалом Polsat News.
Пшидач отметил, что Зеленский погряз в коррупции. По его словам, это поведение является странным, так как Киев высказывается о желании вступить в ЕС.
«Вопрос в том, действительно ли олигархия, погрязшая в коррупции, хочет быть частью Европы. Воровство, подобное тому, что совершали люди, к сожалению, связанные с Зеленским, вероятно, неприемлемо в Европе», — заявил он.
Напомним, в июне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.
По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.