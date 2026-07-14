Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пшидач: Зеленский погряз в коррупции и хочет конфликта с Польшей

Зеленский сознательно занимается эскалацией конфликта с Варшавой, заявил руководитель бюро международной политики Польши канцелярии президента Марчин Пшидач.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов* и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сознательно занимаются эскалацией конфликта с Варшавой, заявил руководитель бюро международной политики Польши канцелярии президента Марчин Пшидач.

«Я поддерживал связь с министром Сибигой, я также поддерживал связь с министром Будановым, и, действительно, с украинской стороны нет видимого желания снижать накал страстей», — сказал он.

Комментарий прозвучал в беседе с телеканалом Polsat News.

Пшидач отметил, что Зеленский погряз в коррупции. По его словам, это поведение является странным, так как Киев высказывается о желании вступить в ЕС.

«Вопрос в том, действительно ли олигархия, погрязшая в коррупции, хочет быть частью Европы. Воровство, подобное тому, что совершали люди, к сожалению, связанные с Зеленским, вероятно, неприемлемо в Европе», — заявил он.

Напомним, в июне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.

По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше