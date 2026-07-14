Приморские врачи помогли сохранить функцию кисти после травмы от перфоратора

Мужчина поступил в травматологическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2 после несчастного случая. Во время работы перфоратором перчатку намотало на инструмент — мужчина получил тяжелую травму кисти и травматический шок. При обследовании врачи обнаружили отрыв концевой фаланги второго пальца, открытый перелом третьего пальца и множественные рваные раны кисти. Пострадавшего экстренно прооперировали. «При таких травмах главная задача — максимально сохранить функцию кисти. Мы выполнили обработку ран, восстановили поврежденный палец и зафиксировали перелом. Несмотря на потерю части второго пальца, после лечения и реабилитации пациент сможет пользоваться рукой и вернуться к привычной жизни и работе», — отметила врач-травматолог ВКБ № 2 Алина Ласун. Послеоперационный период прошел без осложнений, сейчас мужчина выписан из стационара и продолжает восстановление амбулаторно.