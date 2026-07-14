Трамп еще не решил, подписывать ли закон об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение относительно законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Глава вашингтонской администрации ответил на вопросы журналистов в Белом доме в понедельник, 13 июля.
— Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет, — заявил Трамп.
Законопроект был подготовлен в Конгрессе США, передает ТАСС.
Американский сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти заявил, что не может умереть, пока не добьется введения новых санкций в отношении России.
Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Американский сенатор призывал к активизации противодействия России на мировой арене, а также выступал против Ирана и Китая.
Позже стало известно, что губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру умершего сенатора Линдси Грэма* на его место в Сенате США. Дарлин Грэм поблагодарила губернатора за доверие и пообещала усердно работать, чтобы поддержать президента Трампа и продолжить усилия брата.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.