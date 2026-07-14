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В Красноярске скончался экс-судья с 17-летним стажем

На 56-м году жизни скончался судья Центрального районного суда Красноярска в отставке Сергей Шаравин.

На 56-м году жизни скончался судья Центрального районного суда Красноярска в отставке Сергей Шаравин. Прискорбную новость сообщили в Управлении Судебного департамента региона.

Сергей Григорьевич родился 17 мая 1970 года, в 1992 году окончил Красноярский государственный университет.

Стаж работы Шаравина по юридической профессии — свыше 32 лет, с 1993 года состоял в различных должностях органов прокуратуры. В июле 2007 года был назначен на должность судьи Центрального районного суда Красноярска, где проработал более 17 лет.

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