Трехдневные выходные в России: когда снова ждать длинного отдыха?

В России завершились последние трехдневные выходные в 2026 году, которые прошли с 12 по 14 июня в честь Дня России. Больше длинных выходных в этом году не ожидается. Последний трехдневный отдых был возможен благодаря тому, что День России в этом году совпал с пятницей. Это позволило работникам насладиться тремя днями отдыха подряд. Однако до конца 2026 года россиян не ждут аналогичные возможности для длительного отдыха.