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Трехдневные выходные в России: когда снова ждать длинного отдыха?

В России завершились последние трехдневные выходные в 2026 году, которые прошли с 12 по 14 июня в честь Дня России.

В России завершились последние трехдневные выходные в 2026 году, которые прошли с 12 по 14 июня в честь Дня России. Больше длинных выходных в этом году не ожидается. Последний трехдневный отдых был возможен благодаря тому, что День России в этом году совпал с пятницей. Это позволило работникам насладиться тремя днями отдыха подряд. Однако до конца 2026 года россиян не ждут аналогичные возможности для длительного отдыха.

Следующий праздник — День народного единства 4 ноября — выпадает на среду, что означает лишь один выходной в середине рабочей недели без возможности продлить отдых. Таким образом, россияне могут планировать свои отпуска, учитывая отсутствие длинных выходных до конца года.