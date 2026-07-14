YouTube обвинили в продвижении роликов об анорексии среди детей

Платформа YouTube не исполнила законы Великобритании об ограничении распространения вредного контента в интернете, сообщает BBC со ссылкой на исследование британско-американского Центра по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH). Алгоритмы площадки до сих пор предлагают посмотреть детям видеоролики, которые идеализируют нездоровую худобу и жесткие ограничения в еде.