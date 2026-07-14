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YouTube обвинили в продвижении роликов об анорексии среди детей

Платформа YouTube не исполнила законы Великобритании об ограничении распространения вредного контента в интернете, сообщает BBC со ссылкой на исследование британско-американского Центра по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH). Алгоритмы площадки до сих пор предлагают посмотреть детям видеоролики, которые идеализируют нездоровую худобу и жесткие ограничения в еде.

Платформа YouTube не исполнила законы Великобритании об ограничении распространения вредного контента в интернете, сообщает BBC со ссылкой на исследование британско-американского Центра по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH). Алгоритмы площадки до сих пор предлагают посмотреть детям видеоролики, которые идеализируют нездоровую худобу и жесткие ограничения в еде.

Для теста исследователи создали аккаунт 13-летней девочки, и каждое десятое видео, рекомендованное YouTube, касалось темы экстремального похудения. Такие видео появляются в лентах подростков спустя год после введения в Британии законов, призванных ограничить распространение вредоносного онлайн-контента.

В компании Google, владеющей YouTube, заявили, что стремятся исполнять законы и не допускать появления подобных видео. Корпорация сообщила, что упомянутые в исследовании ролики уже удалены. В CCDH также признали, что за два года ситуация на площадке «в целом улучшилась».

Результаты исследования были опубликованы вскоре после заявления британского медиарегулятора Ofcom о том, что YouTube и TikTok по-прежнему делают недостаточно для обеспечения безопасности молодежи, отмечает BBC. Ведомство призывало к усилению мер защиты.

Закон, о котором идет речь, вступил в силу в июле 2025 года. Онлайн-платформы с тех пор несут юридическую ответственность за защиту несовершеннолетних от опасного контента, включая видео, которые «поощряют или пропагандируют» самоубийства, членовредительство и расстройства пищевого поведения.

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