Сотни школьников обучились проектированию городов и кинопроизводству в Хабаровском крае

В Центре для активной молодежи «Шарголь» завершились две смены с круглосуточным пребыванием: «Город мечты» и «В кадре!». Каждая смена объединила по сотне школьников от 7 до 17 лет, которые создавали собственные проекты по разным направлениям. На смене «Город мечты» участники изучали городское проектирование. Дети прошли мастер-классы по архитектурному моделированию, работе с фактурами и декоративно-прикладному творчеству, а также изучили мезенскую роспись и архаичную графику Русского Севера. К концу смены участники создали два коллективных проекта и командные презентации. Во время смены «В кадре!» школьники освоили навыки сценарного мастерства, режиссуры и актерского искусства. Итогом смены стало создание собственных короткометражных фильмов. Основой сюжетов стали ценности Федерального агентства по делам молодежи: «Быть, а не казаться», «Смелость в идеях и действиях», «Человекоцентричность». В финале смены устроили кинофестиваль, где продемонстрировали созданное кино. Сейчас идет смена «Корабелы будущего» по профилю «Судостроение». С участниками занимаются преподаватели Комсомольского-на-Амуре государственного университета и действующие инженеры. До конца лета в «Шарголе» пройдут еще две смены — «Аэрокод» по профилю «Авиастроение и моделирование» с 27 июля по 9 августа, и «Творческие лидеры» по направлению «Режиссура и постановка шоу-программ» с 12 по 25 августа.