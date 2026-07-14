Длинные выходные для россиян закончились: как отдыхаем в этом полугодии

Для россиян в этом году уже завершились все длинные выходные. В следующий раз граждане отдыхают в ноябре. Однако праздник выпадет на середину недели. Длинных выходных, в связи с этим, во втором полугодии не ожидается. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.