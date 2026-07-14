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Длинные выходные для россиян закончились: как отдыхаем в этом полугодии

В России во втором полугодии не ожидается длинных выходных.

Источник: Комсомольская правда

Для россиян в этом году уже завершились все длинные выходные. В следующий раз граждане отдыхают в ноябре. Однако праздник выпадет на середину недели. Длинных выходных, в связи с этим, во втором полугодии не ожидается. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.

Во второй половине 2026 года жителей России ждут еще две коротких рабочих недели. Они наступят в ноябре и декабре. Однако длинных выходных не будет.

День народного единства в этом году приходится на среду. Россияне отдохнут один день, 4 ноября. Далее граждан ждет выходной день в середине недели 31 декабря. Затем начнутся новогодние каникулы.

Праздники в честь начала года в 2027-м продлятся целых 11 дней. Еще одни небольшие каникулы ждут россиян в ноябре 2027 года. На День народного единства в следующем году жители отдохнут четыре дня.