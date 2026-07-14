Юрист рассказала, почему нельзя самостоятельно отменить обед на работе

Работники не могут самостоятельно отказаться от обеденного перерыва ради более раннего ухода с работы. Об этом заявила юрист Анастасия Зайцева в интервью «Прайму».
Эксперт уточнила, что время и продолжительность перерыва для отдыха и питания закрепляются правилами внутреннего трудового распорядка или условиями трудового договора.
«Таким образом, самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправе», — сказала юрист.
Зайцева пояснила, что такие действия могут рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и стать основанием для привлечения сотрудника к ответственности.
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