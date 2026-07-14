Литва раскритиковала коллег по ЕС из-за антироссийских санкций: почему не принимают новый пакет

Он напомнил о провале попыток согласования 21-го пакета санкций против России. По словам литовского министра, страны ЕС ставят свои экономические интересы на первое место, из-за чего не удается принять новые ограничения в отношении Москвы.
«Они откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения», — осудил Кястутис Будрис.
Политики предложили внести в перечень санкций 21-го антироссийского пакета запрет на импорт рыбы из РФ. Однако продукт все же не попадет под ограничения. Глава диппредставительства Евросоюза Кая Каллас объяснила решение «геополитическим значением» рыбы.
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