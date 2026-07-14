«Зданию почти полвека»: одобрен проект реконструкции школы на правобережье Красноярска

«Специалисты установили, что необходимо укрепить почвенный слой, усилить фундамент, местами восстановить, а в некоторых случаях — заменить дефектные конструкции и перекрытия. Также в списке работ — демонтаж надстроенных за время эксплуатации помещений и возвращение здания к первоначальному проектному решению. Это позволит избавить фундамент от лишней нагрузки. После внутри здания выполнят отделочные работы. В течение 3−5 лет будет производиться геотехнический мониторинг, чтобы контролировать состояние конструкций», — рассказали в администрации.