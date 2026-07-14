«Зданию почти полвека»: одобрен проект реконструкции школы на правобережье Красноярска

Проект реконструкции школы № 76 в Свердловском районе Красноярска получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили в телеграм-канале мэрии «ГрадВестник».
Здание на улице 60 лет Октября, 96 было построено в 1978 году. В 2023 году по стене пошла трещина, после обследования школы ее закрыли.
Для разработки проекта по устранению аварийной ситуации управление капитального строительства заключило муниципальный контракт с АО «ГражданПроект». Подрядчик провел комплекс инженерных изысканий, детально обследовал техническое состояние строительных конструкций и внутренних сетей здания, фундаменты, плиты перекрытия подвала и между этажами.
«Специалисты установили, что необходимо укрепить почвенный слой, усилить фундамент, местами восстановить, а в некоторых случаях — заменить дефектные конструкции и перекрытия. Также в списке работ — демонтаж надстроенных за время эксплуатации помещений и возвращение здания к первоначальному проектному решению. Это позволит избавить фундамент от лишней нагрузки. После внутри здания выполнят отделочные работы. В течение 3−5 лет будет производиться геотехнический мониторинг, чтобы контролировать состояние конструкций», — рассказали в администрации.
Стоимость работ оценивается в 690 млн рублей. Финансирование будет запрашиваться в городском бюджете и в рамках регионального конкурса на предоставление субсидий.