Ракета «Союз» стартует с Байконура 14 июля

В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Об этом передает пресс-служба ведомства.
Командиром корабля назначен Петр Дубров. Для него это второй полет в космос. Во время первой экспедиции он провел на орбите больше 355 суток и четыре раза выходил в открытый космос.
Анна Кикина тоже отправится на станцию во второй раз. В 2022 году она летала на корабле Crew Dragon в составе миссии Crew-5.
Для Анила Менона предстоящий полет станет первым.
Ожидается, что экспедиция продлится 261 сутки.
1 июля на Байконуре перед зданием гостиницы «Космонавт» подняли флаги стран, участвующих в запуске корабля.