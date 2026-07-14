Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта заснята в Лос-Анджелесе: шокирующий стиль и тайные прогулки

Несмотря на то что они находились под прицелом камер, Шайло и Кеони сохраняли спокойствие и не пытались скрыться от объективов. Их прогулка стала очередным напоминанием о том, что дочери знаменитостей также стремятся к обычной жизни, несмотря на внимание со стороны общественности.