Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта заснята в Лос-Анджелесе: шокирующий стиль и тайные прогулки

Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 20-летняя Шайло, была запечатлена папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу с подругой Кеони Роуз. Обе девушки предпочли непринужденный стиль, выбрав черные толстовки с капюшонами.
В минувшие выходные внимание папарацци привлекла Шайло Джоли-Питт, которая была замечена на улицах Лос-Анджелеса в компании своей подруги Кеони Роуз. Обе девушки выглядели расслабленно и стильно в идентичных черных толстовках с капюшонами, что подчеркивало их стремление к комфорту и простоте.
Несмотря на то что они находились под прицелом камер, Шайло и Кеони сохраняли спокойствие и не пытались скрыться от объективов. Их прогулка стала очередным напоминанием о том, что дочери знаменитостей также стремятся к обычной жизни, несмотря на внимание со стороны общественности.
Ранее Анджелина Джоли открыто делилась своими переживаниями после развода с Брэдом Питтом, заявив, что с тех пор не вступала в новые отношения, но готова искать счастье вновь. Это заявление добавляет контекста к жизни ее дочерей, которые, похоже, продолжают искать свой путь в мире знаменитостей.