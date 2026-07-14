В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали два человека

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, оба ДТП по видам — столкновения. Обстоятельства аварий устанавливаются. Всего за сутки на территории региона выявлено 291 нарушение правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, четверо из них попались в Хабаровске. Ещё 18 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём 16 нарушений зафиксировано именно в краевой столице.