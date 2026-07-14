Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали два человека

Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края выявили 291 нарушение ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 13 июля, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили два человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, оба ДТП по видам — столкновения. Обстоятельства аварий устанавливаются. Всего за сутки на территории региона выявлено 291 нарушение правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, четверо из них попались в Хабаровске. Ещё 18 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём 16 нарушений зафиксировано именно в краевой столице.

Четыре пешехода нарушили правила перехода, все случаи — в Хабаровске. Кроме того, 22 человека сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения, шестеро из них — в Хабаровске. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД и помнить, что от этого зависят человеческие жизни. Особую тревогу вызывает количество водителей, позволяющих себе садиться за руль без прав, а также игнорирование правил проезда пешеходных переходов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru