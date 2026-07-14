В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали два человека

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 13 июля, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили два человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, оба ДТП по видам — столкновения. Обстоятельства аварий устанавливаются. Всего за сутки на территории региона выявлено 291 нарушение правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, четверо из них попались в Хабаровске. Ещё 18 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём 16 нарушений зафиксировано именно в краевой столице.
Четыре пешехода нарушили правила перехода, все случаи — в Хабаровске. Кроме того, 22 человека сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения, шестеро из них — в Хабаровске. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД и помнить, что от этого зависят человеческие жизни. Особую тревогу вызывает количество водителей, позволяющих себе садиться за руль без прав, а также игнорирование правил проезда пешеходных переходов.
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