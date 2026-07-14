Запах не исчезнет даже после стирки: Химик дал совет, как правильно очистить полотенца

После использования на ткани остаются влага, частицы кожи, кожное сало и другие органические вещества. Они становятся питательной средой для бактерий и микроскопических грибов. Чем выше температура и влажность воздуха, тем быстрее размножаются микроорганизмы. Если полотенце долго остаётся влажным, особенно в ванной комнате с плохой вентиляцией, на ткани постепенно накапливаются продукты жизнедеятельности бактерий, которые и становятся причиной характерного затхлого или кисловатого запаха.