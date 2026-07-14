В Омске рейсы в Москву и Санкт-Петербург задержали более чем на шесть часов

Утром 14 июля в омском аэропорту изменилось время вылета нескольких самолётов. Наиболее продолжительные задержки зафиксированы на направлениях в Москву и Санкт-Петербург. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на 06:41.
Так, рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в московский аэропорт Домодедово должен был вылететь в 06:30. Отправление перенесли на 12:55 — задержка составит 6 часов 25 минут.
Самолёт авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург планировали отправить в 08:20, однако новое время вылета назначили на 15:50. Таким образом, пассажирам придётся ждать ещё 7 часов 30 минут.
Также задерживается рейс «Победы» в Шереметьево: вместо 05:10 он должен вылететь в 07:45. Отправление самолётов авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург и Сочи перенесли примерно на полчаса — на 07:10 и 07:40 соответственно.
Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное время вылета у авиакомпаний и в аэропорту.