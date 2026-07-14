В Омске рейсы в Москву и Санкт-Петербург задержали более чем на шесть часов

Утром 14 июля в омском аэропорту изменилось время вылета нескольких самолётов. Наиболее продолжительные задержки зафиксированы на направлениях в Москву и Санкт-Петербург. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на 06:41.