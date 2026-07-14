В России будут расширять базовую программу ОМС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские власти займутся поэтапным расширением базовой программы обязательного медицинского страхования, следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Ответственными за эту работу назначены Минздрав России и Федеральный фонд ОМС. Также ведомства займутся развитием государственной информсистемы ОМС. Отчет о проделанной работе кабмин ждет в 2027 году.
Кроме того, федеральному фонду поручено проанализировать деятельность территориальных фондов в части обеспечения реализации территориальных программ ОМС, выполнения объемов медицинской помощи и их распределения между медицинскими организациями с учетом потребностей населения с представлением предложений по ее совершенствованию. Вместе с этим федеральный фонд ОМС проанализирует деятельность страховых медицинских организаций в части защиты прав застрахованных граждан, а также качество и условия предоставления им медпомощи.
Вместе Минздрав и ФФОМС к 2027 году должны усовершенствовать принципы финансового менеджмента, в том числе в системе ОМС, для обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций.