В России будут расширять базовую программу ОМС

Кроме того, федеральному фонду поручено проанализировать деятельность территориальных фондов в части обеспечения реализации территориальных программ ОМС, выполнения объемов медицинской помощи и их распределения между медицинскими организациями с учетом потребностей населения с представлением предложений по ее совершенствованию. Вместе с этим федеральный фонд ОМС проанализирует деятельность страховых медицинских организаций в части защиты прав застрахованных граждан, а также качество и условия предоставления им медпомощи.