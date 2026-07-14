Ливни затормозили стройку очистных сооружений в селе Мирное Хабаровского края

«В моменте от графика по земляным работам мы отстаём, но если берём полноценный график общего исполнения работ, то отставаний нет. Основное оборудование изготавливается на заводе, а земляные работы после решения вопроса с водой будут выполнены достаточно быстро, поэтому общий график мы нагоним», — отмечают представители подрядной организации.