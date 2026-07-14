Ливни затормозили стройку очистных сооружений в селе Мирное Хабаровского края

Ливневые дожди парализовали стройку очистных сооружений в селе Мирное Хабаровского района. Объект, предназначенный для обеспечения канализацией нового жилого квартала «Солнечный город», столкнулся с подтоплением: котлованы заполнились водой из-за глинистого грунта и разрушенной мелиорации, усугубленной стоками с соседних участков.
Сейчас по графику должны идти земляные работы, однако котлованы наполняются водой, что делает продолжение работ на данном этапе невозможным.
Ливни затормозили стройку очистных сооружений в Мирном Хабаровского края. Фото: ИА AmurMedia.
Ливни затормозили стройку очистных сооружений в Мирном Хабаровского края. Фото: ИА AmurMedia.
Ливни затормозили стройку очистных сооружений в Мирном Хабаровского края. Фото: ИА AmurMedia.
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Участок оказался обводнён из-за глинистого грунта, разрушенной мелиоративной сети и того, что владельцы соседних территорий подняли уровень своих участков, направив стоки в зону строительства.
По данным подрядчика, на площадке работала комиссия, зафиксировавшая непредвиденные обстоятельства. Сейчас совместно с проектным бюро прорабатываются технические решения: восстановление старой дренажной канавы, возможная смена метода прокладки труб на метод прокола, согласование дополнительных мероприятий по водоотведению. Направлен запрос в администрацию Хабаровского муниципального района.
Работы на площадке продолжаются: завершается монтаж ограждения, готовятся неглубокие фундаменты. Параллельно на заводах-изготовителях производится технологическое оборудование. После утверждения плана по осушению участка земляные работы будут выполнены в сжатые сроки — без потери качества.
«В моменте от графика по земляным работам мы отстаём, но если берём полноценный график общего исполнения работ, то отставаний нет. Основное оборудование изготавливается на заводе, а земляные работы после решения вопроса с водой будут выполнены достаточно быстро, поэтому общий график мы нагоним», — отмечают представители подрядной организации.
Стоимость проекта составляет 327,75 млн рублей. Финансирование идёт из краевого и местного бюджетов. Подрядчик — ООО «СК “Адмирал”. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 31 декабря 2027 года.