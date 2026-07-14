В Новосибирской области вылов рыбы вырос до 4,9 тыс. тонн за полгода

Основной улов — 2 645,9 тонны — добыли на озере Чаны, одном из крупнейших водоёмов Западной Сибири. Ещё 2 259,3 тонны пришлось на другие водоёмы, включая озёра Сартлан и Убинское. На Убинском в этом году выловили более 140 тонн рыбы (в основном щуки), тогда как в 2024—2025 годах показатель составлял от 30 до 70 тонн. Традиционно в регионе добывают сазана, карася и окуня.