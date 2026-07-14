В Новосибирской области вылов рыбы вырос до 4,9 тыс. тонн за полгода

Рыбохозяйственные организации Новосибирской области за первое полугодие 2026 года выловили 4 905,2 тонны рыбы. «Это на 31,8 тонны больше, чем за тот же период прошлого года», — сообщили в региональном Минсельхозе.
Основной улов — 2 645,9 тонны — добыли на озере Чаны, одном из крупнейших водоёмов Западной Сибири. Ещё 2 259,3 тонны пришлось на другие водоёмы, включая озёра Сартлан и Убинское. На Убинском в этом году выловили более 140 тонн рыбы (в основном щуки), тогда как в 2024—2025 годах показатель составлял от 30 до 70 тонн. Традиционно в регионе добывают сазана, карася и окуня.
Объёмы зарыбления также выросли: в первом полугодии в водоёмы выпустили 80,4 млн штук рыбопосадочного материала — на 6 млн больше, чем годом ранее. Лидером стала пелядь — 77 млн штук (95,8% от общего объёма). Также выпускали сазана, карпа, белого амура, толстолобика, стерлядь и щуку.
Господдержка рыбохозяйственных организаций за полугодие составила 13,2 млн рублей. Средства направили на возмещение части затрат на технику, оборудование и рыбопосадочный материал. На весь 2026 год запланировано 23 млн рублей.