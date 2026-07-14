Дмитриев поддержал планы США принять меры против МУС

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал намерение Соединённых Штатов принять меры против не признанного РФ Международного уголовного суда.
Он положительно оценил это намерение.
«Приятно осознавать, что США выступают против экстерриториального применения закона и против навязывания своей воли другим, объявляя войну преступному глобалистскому Международному уголовному суду», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он прокомментировал заявление госсекретаря Соединённых Штатов Марко Рубио, который назвал МУС «глобальным трибуналом, претендующим на практически неограниченные полномочия».
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отстранением прокурора МУС Карима Хана. По её словам, Хан, которого недавно решили отстранить от должности, выдавал «ордера на арест» лидеров стран, однако сама инстанция продолжительное время не могла прийти к выводу, имеет ли он право занимать соответствующий пост.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.