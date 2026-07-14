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В СФ считают необходимым сохранить право расплачиваться наличными в автобусе

Зампред комитета Совета Федерации по бюджету Александр Шендерюк-Жидков отметил, что для этого можно будет внедрить терминалы с возможностью оплаты купюрами или монетами.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Необходимо сохранить право пассажиров оплачивать проезд в общественном транспорте наличными. Сделать это можно, к примеру, с помощью внедрения соответствующей возможности в терминалы оплаты, сказал в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

«Однозначно должно быть право расплатиться наличными, однако не стоит ради этого возвращаться к кондукторам. Возможно, следует внедрить терминалы с возможностью оплаты наличными или дать возможность водителю в этих случаях принимать оплату», — сказал сенатор.

«Не думаю, что такие платежи будут массовыми», — добавил он.

В отдельных регионах РФ не предусмотрена возможность оплаты наличными в салонах общественного транспорта. Пассажиры могут оплатить проезд, в частности, банковской картой, социальным или проездным билетами.