В СФ считают необходимым сохранить право расплачиваться наличными в автобусе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Необходимо сохранить право пассажиров оплачивать проезд в общественном транспорте наличными. Сделать это можно, к примеру, с помощью внедрения соответствующей возможности в терминалы оплаты, сказал в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.