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В Биробиджане на улице Миллера перевернулся микроавтобус

Микроавтобус перевернулся на улице Миллера в Биробиджане.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане на улице Миллера произошло дорожно-транспортное происшествие — перевернулся микроавтобус. Водитель выбрался из автомобиля самостоятельно. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, на место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательная часть № 1 в количестве четырёх человек на одной единице техники, а также спасатели поисково-спасательного подразделения Еврейской автономной области — два человека и одна единица техники.

К моменту прибытия спасателей водитель микроавтобуса уже выбрался из перевёрнутого автомобиля самостоятельно. Медицинская помощь была оказана ему на месте происшествия. Состояние пострадавшего в МЧС не уточнили.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на сообщение о происшествии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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