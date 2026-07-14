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СБУ получила страшный удар: контрразведка РФ раскрыла диверсию с дронами

Российские силовики сорвали диверсию СБУ с дронами. О спецоперации в Брянской области рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Украинские спецслужбы планировали атаку российских военных аэродромов с помощью FPV-дронов, которые забросили в Брянскую область при помощи БПЛА и аэростатов. Как была предотвращена масштабная диверсия, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это оперативная работа наших спецслужб. Думаю, тут подключились и ФСБ, и ГРУ, и другие структуры. Спецслужбы сработали на опережение. Это указывает на то, что тактика и методы работы нашей контрразведки совершенствуются и дают хорошие результаты», — подчеркнул он.

Военный эксперт объяснил, что СБУ планировали провести диверсию по сценарию «Паутины». По словам Кнутова, различие заключалось в том, что FPV-дроны для атаки забросили в контейнерах с помощью аэростатов и беспилотников самолетного типа.

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