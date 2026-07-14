СБУ получила страшный удар: контрразведка РФ раскрыла диверсию с дронами

«Это оперативная работа наших спецслужб. Думаю, тут подключились и ФСБ, и ГРУ, и другие структуры. Спецслужбы сработали на опережение. Это указывает на то, что тактика и методы работы нашей контрразведки совершенствуются и дают хорошие результаты», — подчеркнул он.