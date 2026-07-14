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Лучших работников рыбодобывающей отрасли наградили в Хабаровске

В честь Дня рыбака в правительстве Хабаровского края провели награждение лучших работников рыбодобывающей отрасли. Награды получили инспекторы рыбоохраны, судовые механики, рыбоводы и переработчики. Заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин отметил вклад трудовых коллективов в развитие отрасли и поблагодарил ветеранов и специалистов за преданность к выбранному пути, любовь к своему.

В честь Дня рыбака в правительстве Хабаровского края провели награждение лучших работников рыбодобывающей отрасли. Награды получили инспекторы рыбоохраны, судовые механики, рыбоводы и переработчики. Заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин отметил вклад трудовых коллективов в развитие отрасли и поблагодарил ветеранов и специалистов за преданность к выбранному пути, любовь к своему делу и родному краю. Среди лучших представителей отрасли отметили директора Рыбоперерабатывающего комбината «Восточное» Алексея Решетова, начальника отдела рыбоводства Амурского филиала «Главрыбвода» Олега Антипова и многих других. Особые слова благодарности прозвучали и в адрес тех, кто встречает профессиональный праздник в море — экипажи траулеров «Адмирал Колчак», «Ерофей» и других судов продолжают нести вахту, добывая рыбу для жителей страны. В завершение встречи председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов края «Крайрыбакколхозсоюз» Ольга Булкова поздравила собравшихся и пожелала рыбакам богатых уловов и благополучия.