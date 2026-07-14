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Россиян предупредили о рисках переводов денег с карты на карту

Юрист Хаминский: переводы денег с карты на карту могут привести к проверкам.

Источник: Комсомольская правда

Переводы денег с карты на карту могут повлечь юридические и финансовые риски как для отправителя, так и для получателя. Об этом «Прайму» рассказал юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, при переводе денег физлицу отправитель не всегда знает, кто реально является получателем. Если выяснится, что получатель связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод привлечет внимание правоохранителей.

Юрист рекомендовал при оплате товаров или услуг частным лицам обязательно сохранять документы, подтверждающие сделку. Хаминский добавил, что налоговая проверяет поступления на карты на предмет ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.

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