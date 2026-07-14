В России больше не будет длинных выходных в 2026 году

Ранее Life.ru писал, что специалисты советуют не отказываться от полноценного отпуска, поскольку постоянная работа без отдыха может привести к хроническому переутомлению. Невролог объяснил, что восстановление требует не только сна, но и смены активности. По его словам, оптимальная продолжительность отдыха должна составлять от двух до четырёх недель, а во время отпуска важно полностью отключаться от рабочих задач.